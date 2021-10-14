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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı haftanın maçı pazar günü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı haftanın maçı pazar günü

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligin 9. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak. Hafta Alanyaspor - Kayserispor ve Hatayspor - Gaziantep FK müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

16 Ekim Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor
16.00 DG Sivasspor - FT Antalyaspor
19.00 Adana Demirspor - ÖK Yeni Malatyaspor

17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Galatasaray - İH Konyaspor
16.00 Altay - Fatih Karagümrük
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

18 Ekim Pazartesi
20.00 A. Alanyaspor - Y. Kayserispor
20.00 A. Hatayspor - Gaziantep FK

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