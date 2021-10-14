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Zülfü Livaneli Selahattin Demirtaş için 'edebiyatımızın usta kalemi' dedi Ahmet Hakan: Adam ciddiymiş

Zülfü Livaneli Selahattin Demirtaş için 'edebiyatımızın usta kalemi' dedi Ahmet Hakan: Adam ciddiymiş

Ahmet Hakan, Selahattin Demirtaş'ı "Edebiyatımızın usta kalemi" olarak niteleyen CHP'li eski vekil Zülfü Livaneli, için "Alay etmiş olsaydı daha az gülerdim" dedi.

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Kobani olayları başta olmak üzere çok sayıda suçlamadan yargılanan Selahattin Demirtaş şimdi de son yazdığı "Efsun" adlı kitabıyla gündemde.

Zülfü Livaneli, kendisine imzalı kitabını gönderen Demirtaş'a teşekkür edip kitabın kapak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Livaneli “Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum.” diye yazınca polemiğin fitilini ateşlendi.

Livaneli'nin yazısının altına çok sayıda kulanıcı, Demirtaş'ın PKK ve Öcalan güzellemeleriyle dolu videolarını paylaştı. Tartışmaya Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da dahil oldu.

"Alay etmiş olsaydı daha az gülerdim"

Köşe yazısında Livaneli'nin Demirtaş için "Edebiyatımızın usta kalemi" nitelemesine tepki gösteren yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Alay ediyor, kafa buluyor, abartarak matrak geçiyor falan sandım.
Çok geçmeden anladım ki...
Adam ciddiymiş.
Şu kadarını söyleyeyim:
Alay etmiş olsaydı daha az gülerdim."

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