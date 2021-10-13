Adana'da gerçek aylar sonra ortaya çıktı önce inkar sonra itiraf etti meğer üst komşu
Adana’da 21 Haziran günü sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun katili yanındaki 19 yaşındaki genç çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Songül Kılıç, 2 yıl önce eşinden boşanarak 9 yaşındaki oğlunu da yanına alıp annesi Ayşe Kılıç’ın yanına yerleşti. Songül Kılıç, bir restoranda bulaşıkçı olarak işe başladı. Berat Coşan Göl (9) olay günü oturdukları apartmanda üst kat komşuları olan 19 yaşındaki Anıl Songürer’le birlikte sulama kanalı kenarına gitti.
Polise kaybolduğunu söyledi
Göl, sulama kanalında kayboldu. Korkan Anıl Songürer, durumu polise bildirdi. Songürer olay yerine gelen polise Göl’ün sulama kanalına girip daha sonrada kaybolduğun söyledi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan su altı ekipleri kanalda arama başlattı.
Arama kurtarma çalışmalarına Anıl Songürer’de katıldı olay yerine gelen polislere, "Anıl abi beni kurtar diye bağırdı ben de yardım çağırmaya koştum” diye bilgi verdi. Songürer bir süre sonra evine döndü.
Saat 22:00 sıralarında su altı polisi Berat Coşan Göl’ün cansız bedenini sulama kanalında bularak çıkardı. Göl’ün küçük bedenini polisin kucağında taşıması yürekleri yaktı.