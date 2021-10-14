Yusuf Tuna kimdir aslen nereli kaç yaşında Yusuf Tuna biyografisi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Yusuf Tuna günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. 2 yıldır Şekerbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Yusuf Tuna aslen Trabzonlu ve 62 yaşında. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Prof Dr. Yusuf Tuna evli mi, eşi ve çocukları var mı? Yusuf Tuna biyografisi haberimizde.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Prof. Dr. Yusuf Tuna, Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı. Böylelikle Merkez Bankası’nda 2 Başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Yusuf Tuna'nın biyografisi merak konusu oldu. Peki kimdir Yusuf Tuna, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Yusuf Tuna kimdir: Yusuf Tuna 1959 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi - Maliye bölümünden mezun oldu. 1982 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulunmuştur. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tuna, 2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.