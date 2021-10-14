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Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi

KAYSERİ'de üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Büşra Ö. (26) üçüncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Büşra Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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