Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'günaydın' deyip uyardı! Yüz yüze eğitimin devam etmesi için...

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve aşı olanların sayısının neredeyse yerinde sayması üzerine sosyal medyayı tekrar aktif halde kullanmaşa başladı. Bakan Koca güne, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı?" mesajıyla başlayıp 18 yaş üstüne aşı uyarısıyla devam etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güne "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" paylaşımıyla başladı. Bakan Koca, neden endişe etmemiz gerektiğini neden endişe duymamımız lazım geldiğini da açıkladı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatan Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

'18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım'

"Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Neden endişe etmeliyiz?

ENDİŞE ETMEYİN: Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. ENDİŞE EDİN: Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var.

3. doz aşımızı Turkovac olarak yaptıralım

"Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum."