Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'günaydın' deyip uyardı! Yüz yüze eğitimin devam etmesi için...
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve aşı olanların sayısının neredeyse yerinde sayması üzerine sosyal medyayı tekrar aktif halde kullanmaşa başladı. Bakan Koca güne, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı?" mesajıyla başlayıp 18 yaş üstüne aşı uyarısıyla devam etti.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güne "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" paylaşımıyla başladı. Bakan Koca, neden endişe etmemiz gerektiğini neden endişe duymamımız lazım geldiğini da açıkladı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatan Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:
'18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım'
"Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.
Neden endişe etmeliyiz?
ENDİŞE ETMEYİN: Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. ENDİŞE EDİN: Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var.
3. doz aşımızı Turkovac olarak yaptıralım
"Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum."
"Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı"
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu uyarılarda bulunmuştu:
- Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması da düşmeye başladı.
- Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek.
- Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum.
- Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.
- Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.
- Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.