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Donald Trump'tan ABD'lilere mesaj: Beni hala özlemediniz mi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Donald Trump'tan ABD'lilere mesaj: Beni hala özlemediniz mi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'in şu anki politikalarında 'başarısız' olduğunu belirterek, "Beni hala özlemediniz mi?" açıklamasında bulundu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket. Benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'in 'başarısız' olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.

Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. başkanı olarak görev yapmıştı.

Trump, Biden'in galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.

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