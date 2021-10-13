Donald Trump'tan ABD'lilere mesaj: Beni hala özlemediniz mi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'in şu anki politikalarında 'başarısız' olduğunu belirterek, "Beni hala özlemediniz mi?" açıklamasında bulundu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket. Benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'in 'başarısız' olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.