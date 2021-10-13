BIST 1.414
DOLAR 9,07
EURO 10,51
ALTIN 523,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV İstediğin Telefonu Seç, Hemen Kullanmaya Başla

Kocaeli'de mühürlenen fabrikada kripto para üretimi yapıldığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de mühürlenen fabrikada kripto para üretimi yapıldığı ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iflas etmiş mühürlü fabrikanın binasında kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.C. (31), jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Abone ol

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze'ye bağlı Tavşanlı Mahallesi'nde iflas etmiş fabrikanın binasında kripto para üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri baskın düzenledi.

Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak içeri giren ekipler kaçak elektrik hattı çekilip oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi.

S.C. hakkında 'parada sahtecilik, mühür bozma ve elektrik enerjisi hırsızlığı' suçlarından işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
Dünyaya ilan ettiler: Türkiye'den SİHA satın alacağız
Dünyaya ilan ettiler: Türkiye'den SİHA satın alacağız
İzmir'de yeşil reçete şebekesine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı
İzmir'de yeşil reçete şebekesine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı
Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar: 199 kişi gözaltında
Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar: 199 kişi gözaltında
Osman Bey eşleri kaç kere evlendi kaç çocuğu var?
Osman Bey eşleri kaç kere evlendi kaç çocuğu var?
FETÖ'nün sözde Ankara bölge sorumlusuna tahliye
FETÖ'nün sözde Ankara bölge sorumlusuna tahliye
Gözde Seda Altuner kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı?
Gözde Seda Altuner kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı?
Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi
Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi
Vatikan'ı cinsel istismardan sorumlu tutan dava AİHM'de reddedildi
Vatikan'ı cinsel istismardan sorumlu tutan dava AİHM'de reddedildi
Meltem Baytok kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
Meltem Baytok kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?