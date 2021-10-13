Kocaeli'de mühürlenen fabrikada kripto para üretimi yapıldığı ortaya çıktı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iflas etmiş mühürlü fabrikanın binasında kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.C. (31), jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirildi.Abone ol
KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze'ye bağlı Tavşanlı Mahallesi'nde iflas etmiş fabrikanın binasında kripto para üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri baskın düzenledi.
Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak içeri giren ekipler kaçak elektrik hattı çekilip oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi.
S.C. hakkında 'parada sahtecilik, mühür bozma ve elektrik enerjisi hırsızlığı' suçlarından işlem başlatıldı.