Dünyaya ilan ettiler: Türkiye'den SİHA satın alacağız

TÜRKİYE'den Afrika'ya yeni bir SİHA ihracatı olabilir. Nijerya'nın Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle, teröre karşı savaşta kullanmak üzere Türkiye'den SİHA tedarik edeceklerini duyurdu.

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NİJERYA'daki Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle, bir Türk şirketinden eyalette faaliyet gösteren teröristlerle mücadeleye yardımcı olmak için SİHA alınacağını açıkladı. Matawalle, hükümetinin rehavete müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Bello Matawalle, işbirliğinin Türkiye'ye yaptığı son ziyaretler sırasında kurulduğunu belirtirken ziyaret sırasında kaydedilen bir diğer önemli başarının 'Türk-Nijerya İş Kongresi ve eyaletlere yatırım yapmak isteyen 20'den fazla şirketle bir araya geldikleri bir toplantı olduğunu' söyledi.

"Erdoğan ile yapılacak zirvede netleşecek"

Vali Bello Matawalle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'yı ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşeceğini belirterek tedarikin burada netleşeceğini söyledi.