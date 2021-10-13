Vatikan'ı cinsel istismardan sorumlu tutan dava AİHM'de reddedildi

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişinin açtığı davayı Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı gerekçesiyle reddetti.

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Katolik rahipler tarafından işlenen cinsel istismar nedeniyle Vatikan'a yerel bir mahkemede dava açılamayacağına hükmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Vatikan'ın egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtti.

Yerel mahkemenin rahiplerin suistimalinin Vatikan'a atfedilmeyeceği yönündeki kararını doğrulayan AİHM, Belçika mahkemelerinin haklı olduğunu ve mağdurların mahkemeye erişim hakkından mahrum bırakılmadığını ifade etti.

Konu hakkında Vatikan'dan ya da cinsel istismar mağdurlarından henüz yorum gelmedi.