Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması Fransa'ya ikinci darbe oldu

FRANSIZ yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşma yapan Pakistan'ın hamlesi çok konuşuldu. Gelişme, "Paris'e ikinci darbe" şeklinde aktarıldı.

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ABD ve İngiltere'yle nükleer başlıklı denizaltılar konusunda anlaşma imzalayan Avustralya'nın Fransa ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesi Paris yönetimi tarafından şaşkınlık ve öfkeyle karşılanmıştı. Fransa, tepkisini Washington ve Canberra'daki büyükelçilerini geri çekerek göstermişti.

Paris yönetimine karşı benzer hamle Pakistan'dan geldi. İslamabad, Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonuna ilişkin Türkiye ile anlaşma yaptı.

"Anlaşma Paris'e ikinci darbeyi vurdu"

Fas basını anlaşma hakkında, "Fransa'ya Avustralya'nın ardından ikinci darbeyi Pakistan-Türkiye anlaşması vurdu" yorumunu yaptı. Türkiye ile Pakistan arasındaki anlaşmanın Avustralya'nın Fransa ile anlaşmayı bozarak AUKUS adı altında ABD ve İngiltere ile yeni bir oluşuma gitmesinden günler sonra geldiği kaydedilirken, "Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşması Paris'e ikinci darbeyi vurdu" denildi.