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Ordu'da Kovid-19 aşısı olan 4 kişiye çeyrek altın hediye

Ordu'da Kovid-19 aşısı olan 4 kişiye çeyrek altın hediye

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde belediye, Kovid-19 aşısını özendirmek için çeyrek altın kampanyası düzenledi.

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Çatalpınar Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadelede en önemli adım olan aşıyı teşvik etmek için kampanya başlattı. Bu kapsamda ilçe genelinde ilk doz aşısını olanlar arasından belirlenen 4 kişiye çeyrek altın hediye edilmesi için kura çekildi.

Belediyenin sosyal tesislerinde yapılan kura çekiminde, kazanan isimler Sedanur Özden, Şükrü Karakuş, Ahmet Güldiken ile Alahattin Kök oldu. Yedek talihliler ise Semine Meşelik, Nusret Gedik, Ömer Şafak ve Emine Güler olarak belirlendi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, asil listedeki kişilerin 14-28 Ekim arasında kimlikleriyle belediyeye gelerek ödüllerini alabilecekleri belirtildi.

Belirtilen süre içinde ödülünü almayanların hakkının sona ereceği, bunun yerine yedek listedeki kişilere geçileceği kaydedilen açıklamada, kampanyaya destek veren ve ilgi gösteren herkese teşekkür edildi.

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