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Araç başına çip maliyeti 3 bin dolara geldi

Araç başına çip maliyeti 3 bin dolara geldi

Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, klasik bir araçta 1000 adet çip kullanıldığını, bunların maliyetinin de son dönemdeki çip krizi nedeniyle 300 dolardan 3 bin dolarlara geldiğini söyledi.

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Tüm dünyada çip krizi maliyetlerin yükselmesine neden olurken, Türkiye otomotiv sektörü de artan maliyetlerle karşı karşıya.

Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, Bloomberg HT yayınında klasik araçlarda bin adet çip kullanıldığını, bu bin adet çipin maliyetinin eskiden 300 dolar olduğunu söyledi. Burhanoğlu etkisi günden güne artan çip krizi dolayısıyla bin çipin maliyetinin 3 bin dolara yükseldiğini belirtti.

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