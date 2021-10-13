Koronavirüs rüzgarlı havada da bulaşıyor! Sokakta da maske takın

Hintli bilim insanlarının yaptığı son araştırma rüzgarlı havalarda koronavirüsün yayılma hızının yüzde 20 arttığını ortaya koydu. Uzmanlar son baharda olduğumuz bugünlerde özellikle rüzgarlı havalarda, açık alanlarda da maske takılmasını ve sosyal mesafenin 2,2 metreye çıkarılmasını öneriyor.

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Pandemi sürecinde yüz maskeleri koronavirüsün yayılmasını engellemek için özellikle kalabalık ve kapalı mekanlarda dünya çapında uygulandı. Neredeyse bütün ülkelerin dönem dönem uyguladığı Maske kullanımının bulaşmayı azaltmada ne kadar iyi çalıştığı konusunda şiddetli bilimsel tartışmalar oldu.

Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay'daki araştırmacılar ise konuyu daha faklı bir noktadan ele alarak koronavirüsün hem sakin hem de rüzgarlı koşullarda ne kadar yayılabileceğini simüle etti. Sonuçlar, saatte sadece beş kilometrelik küçük bir fırtına olsa bile 'artan enfeksiyon riski' olduğunu gösterdi.

Rüzgar virüsü hızlı yayıyor

Yeni çalışma, türbülansı ölçmek için tasarlanmış bir denklem kullanarak biri öksürdüğünde Covid'in havadan nasıl bulaştığını inceledi. Araştırmacılar öksürüğün hareketsiz koşullarda, iç mekanlarda ve çeşitli rüzgar hızlarında nasıl yayıldığını incelediler. Physics of Fluids'te yayınlanan çalışma, enfekte bir kişi açık havada öksürdüğünde, aynı yönde akan rüzgarın virüsü sakin koşullarda olduğundan daha hızlı ve daha fazla yayabileceğini gösterdi.

Yüzde 30 artış görüldü

Araştırmaya göre, bir kişi öksürdüğünde aynı yöndeki küçük bir esinti bile virüsün yayılma hızını yüzde 20 artırıyor. Bu da sosyal mesafenin rüzgarlı havalarda 1 ila 2 metreden 2,2 metreye çıkarılması gerektiği anlamına geliyor.

Açık havada maskenizi takın

Araştırmanın baş yazarı Profesör Amit Agrawal, 'Bazı büyük damlacıkların kalma süresindeki artış, öksürük jeti yoluyla bulaşan viral yükü ve dolayısıyla enfeksiyon olasılığını artıracaktır. Bu yüzden özellikle rüzgarlı havalarda açık havada maske takmanızı öneririz.' dedi.