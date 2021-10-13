ABD'de kabus sürüyor! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 716 bin 570’e çıktı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1506 artışla 716 bin 570’e yükseldi. Ülkede aşılama tüm hızıyla devam ediyor.

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John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 114 bin 797 artarak 44 milyon 571 bin 733 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 716 bin 570'e ulaştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,4'üne en az bir doz, yüzde 67,9'una iki doz, yüzde 7,6’sına ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.