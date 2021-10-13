BIST 1.420
DOLAR 9,08
EURO 10,51
ALTIN 515,11
HABER /  EKONOMİ
ADV İstediğin Telefonu Seç, Hemen Kullanmaya Başla

Kilis'te hasat başladı! Tarlada 3 TL markette 10 TL!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kilis'te hasat başladı! Tarlada 3 TL markette 10 TL!

KİLİS’te turşuluk hıtta acurun hasadına başlandı. Acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde 8-10 TL’den satılıyor.

Abone ol

Suriye sınırında bulunan Kilis’in Elbeyli ilçesinde hıtta acur hasadı başladı. Büyük zahmetlerle toplanan hıtta acurlar, daha sonra çuvallara konarak, satılmak üzere Kilis ve Gaziantep gibi çevre illerin sebze hallerine gönderiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turşu olarak tüketilen hıtta acurun hasadı kasım ayı sonuna kadar sürüyor. Acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde ise 8-10 TL’den satılıyor. Hıtta acurun ikinci ve üçüncü kırımlarının başlaması ile fiyatların 1 TL’ye kadar düşmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
2 ayda yüzde 66 zam geldi! Kahve tiryakilerine kötü haber: Kriz yaşanabilir Balık bollaştı fiyat düştü! Hamsi 10 liradan satılıyor Yüzde 25 zam geldi! İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı Geçen yıla göre konut fiyatları yüzde 50 arttı! Taleplere cevap verilemiyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şanlıurfa'da yaşandı! Aile hekimiyle tartışıp merkezin kapı ve pencerelerini yumrukladılar
Foto Galeri Şanlıurfa'da yaşandı! Aile hekimiyle tartışıp merkezin kapı ve pencerelerini yumrukladılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da iş vaadiyle kandırıp tehdit edip dövdüler! 14 kadın kurtarıldı
Ankara'da iş vaadiyle kandırıp tehdit edip dövdüler! 14 kadın kurtarıldı
YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri başlıyor ÖSYM Başkanı Aygün takvimi duyurdu
YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri başlıyor ÖSYM Başkanı Aygün takvimi duyurdu
17 yıldır firari olarak aranıyordu Diyarbakır'da yakalandı
17 yıldır firari olarak aranıyordu Diyarbakır'da yakalandı
Uğur Ayda Aydın kimdir oynadığı diziler hangisi Uğur Ayda Aydın ceza aldı
Uğur Ayda Aydın kimdir oynadığı diziler hangisi Uğur Ayda Aydın ceza aldı
Kooperatif düzenlemesi teklifi Meclis'ten geçti
Kooperatif düzenlemesi teklifi Meclis'ten geçti
Milli Eğitim liseler arası geçiş ve nakil kurallarını değiştirdi
Milli Eğitim liseler arası geçiş ve nakil kurallarını değiştirdi
Uğur Arda Aydın taciz olayı nedir Nazife Aksoy'a ne yaptı?
Uğur Arda Aydın taciz olayı nedir Nazife Aksoy'a ne yaptı?
2 ayda yüzde 66 zam geldi! Kahve tiryakilerine kötü haber: Kriz yaşanabilir
2 ayda yüzde 66 zam geldi! Kahve tiryakilerine kötü haber: Kriz yaşanabilir
Avrupa'da elektrik ve gaz krizi! Faturaları erteleme masada
Avrupa'da elektrik ve gaz krizi! Faturaları erteleme masada
Dolar birden fırladı, yeni tarihi rekor geldi! İslam Memiş o uygulamaya isyan etti
Dolar birden fırladı, yeni tarihi rekor geldi! İslam Memiş o uygulamaya isyan etti