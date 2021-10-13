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Balık bollaştı fiyat düştü! Hamsi 10 liradan satılıyor

Balık bollaştı fiyat düştü! Hamsi 10 liradan satılıyor

Karadeniz'de balık avı sezonu bereketli geçerken Sinop'ta hamsinin kilogramı 10 liraya geriledi. Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilogramı 40, çinekop 50, lüfer 110, mezgit 25, istavrit 15, palamudun ise tanesi 40 liradan satışa sunuluyor.

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Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, Karadeniz'de bu sezon hamsinin erken gelmesiyle bolluk yaşandığını söyledi.

"Hamsi bolluğu yaşanıyor"

Hamsinin birkaç gündür bol miktarda avlandığını belirten Tuncer, "Bu sene istenilen düzeyde palamut olmadı. Şu anda denizde hamsi bolluğu yaşanıyor. Dolayısıyla balıkçılarımız da hamsi avı yapıyor." dedi.

Sezon başında 40 liraydı

Balıkçıların palamuttan umudunu kestiğini ifade eden Tuncer, "Deniz suyu sıcaklığı biraz düştü, hamsi avı arttı. Sezon başında 40 liradan satılan hamsi, en son 20 liraya kadar düşmüştü. Şu anda 10 lira olan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Güven Karabulut ise "Hamsinin fiyatı şu anda uygun. İnşallah bolluk böyle devam eder ve vatandaşlarımız da balığa doyar." ifadesinde bulundu.

Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilogramı 40, çinekop 50, lüfer 110, mezgit 25, istavrit 15, palamudun ise tanesi 40 liradan satışa sunuluyor.

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