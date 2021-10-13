Uğur Arda Aydın taciz olayı nedir Nazife Aksoy'a ne yaptı?

Uğur Arda Aydın bugün sosyal medyanın gündemi oldu. Bekir Aksoy'un karısı Nazife Aksoy'a cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile ceza alan Uğur Arda Aydın merak konusu oldu. Şehir tiyatroları oyuncusu olan ve seslendirme sanatçısı olan Ayda Aydın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Peki Uğur Arda Aydın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Birçok dizide rol alan, reklam filmlerinde seslendirme sanatçısı olan Uğur Arda Aydın günün konusu oldu. Şehir tiyatrosu oyuncusu olan Uğur Arda Aydın Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy'u taciz ettiği gerekçesi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bu olayın ardından Uğur Arda Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Uğur Arda Aydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Uğur Arda Aydın kimdir: Uğur Arda Aydın 1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul 'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları 'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

Oynadığı diziler şu şekildedir;

Kaynanalar

Bücür Cadı

Çalıkuşu

Çocukluk Günleri

Taştan Kalp

Karakol

Nazife Aksoy, yıllar önce tiyatro oyuncusu tarafından tacize uğradığını söylemiş ve verdiği bir röportajda olanları anlatmıştı.

Gel gel diyerek bana yaklaştı: O gün oyunumuz vardı. Kulislerin olduğu yerde ilk merhabalaşma yaşandı, orada rahatsızlık duydum. Kibarca uyardım, "Galiba bir yanlış anlaşılma oluyor." Çünkü o niyeti hissediyorsunuz zaten. "Ben bundan hoşlanmıyorum" dedim ve uzaklaştım. Oyun arasında su içmek için dışarı çıkacağım bölüme gelirken, bana seslendi. "Gel, gel" diyerek bana hızla yaklaştı. Hiç durmadan geldi eylemini gerçekleştirdi.

- Eylem dediğiniz, sizi öptü mü?

Evet dudağımın kenarından öptü. Başımı iki eliyle tuttu ve kurtulamadım ondan. O an benim için çok korkutucu bir andı. Bir şey yaşıyorsunuz, oyun devam ediyor. Boğazımda bir şey takılı kaldı. O gün bugündür o yumru boğazımda. O yüzden sonuç açıklanınca ilk defa nefes aldığımı hissettim.