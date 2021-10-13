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MHP Tarsus ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
MHP Tarsus ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde MHP ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı yapıldı.

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Olay ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 2845 Sokak'ta gerçekleşti. MHP Tarsus ilçe sekreteri olan emekli öğretmen Zeki Avşar’a ait 33 AAJ 919 plakalı otomobile gece saatlerinde pompalı diye tabir edilen av tüfeğiyle ateş edildi.

Saçmaların isabet ettiği araçta maddi hasar oluştu. Silah sesini duyan Zeki Avşar, dışarı çıktığında arabasında mermi izlerini buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili açıklama yapan MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Çelik, “13.10.2021 gece 01.30 saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce MHP Tarsus İlçe Sekreterimiz emekli öğretmen Zeki Avşar’ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur olayda tek tesellimiz ilçe sekreterimizin araçta olmaması ve canına herhangi bir zarar gelmemesidir. Yapılan saldırıyı kınamakla kalmayacağımızı; küçük hesapla, magandalıkla ve kalleşçe yapılan bu saldırının kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağımızı Tarsus kamuoyuna bildirir, ilçe sekreterimiz ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” dedi.

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