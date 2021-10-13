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Aşılamada 'mavi' kategoriye yaklaşan Ardahan'da vakalar arttı

Aşılamada 'mavi' kategoriye yaklaşan Ardahan'da vakalar arttı

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ikinci doz aşılamada yüzde 74,5 oranla mavi kategoriye yaklaşan Ardahan'da vaka sayıları arttı. Denetimlerin sıkılaştığını belirten Vali Hüseyin Öner "Zannedersem; bugün ikinci doz aşıda mavi kategoriye geçiyoruz. Mavi il olmakla birlikte aşılanmayı daha da hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 25 Eylül- 1 Ekim tarihlerini kapsayan vaka haritasında Ardahan, artış yaşanan iller arasında yer aldı.

Koca'nın 100 binde 243,34 vaka oranı ile duyurduğu kentte denetimler hızlandı. Vali Hüseyin Öner de ekiplerle sahaya indi.

Vali Öner, son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyulması ve aşı yaptırılması çağrısında bulundu.

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