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Hollanda hükümetinden eşcinsel kral ve kraliçeye destek

Hollanda hükümetinden eşcinsel kral ve kraliçeye destek

Hollanda hükümeti, Kraliyet tahtının varisi Prenses Amalia'nın bir kadınla evlenmek istemesi durumunda tahttan feragat etmesine gerek olmadığını bildirdi.

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Dünya çapında kraliyet ailelerinin özellikle kadın üyelerinin özel hayatı, kiminle nasıl evlendiği, tahta geçme hakkıyla ilgili tartışmalar, 21. yüzyıl gündemini meşgul ederken, Hollanda'da başbakan, LGBT+ kral ya da kraliçeye destek açıkladı. Rutte "Müstakbel kral ya da kraliçe eşcinsel evliliği yapsa da tahtta oturabilir" mesajını verdi.

Hollanda'da partisi seçimlerden birinci çıkmasına rağmen 210 gündür koalisyon hükümeti kuramadığından başbakanlığı vekaleten devam ettirenMark Rutte, ülkedeki anayasal monarşi yönetiminde tahta geçişle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nden (VVD) iki milletvekilinin parlamentoya verdiği kraliyet evliliği üzerindeki mevcut kısıtlamaların 2021 normları ve değerleriyle uyuşup uyuşmadığına dair yazılı soru önergesini yanıtlayan Başbakan Rutte, Kraliçe Beatrix'den sonra Kral Willem-Alexander'ın oturduğu tahta 'hemcinsiyle evlenen birinin de geçebileceğini' söyledi.

Kral Willem-Alexander'ın aralık ayında 18 yaşına girecek en büyük çocuğuPrenses Amalia'nın tahtın varisi konumunda olmasına atıfla, 'bunların teorik durumlar olduğunu, ancak gelecekteki kraliçenin bir kadınla evlenebileceğini' dile getiren Rutte, "Dolayısıyla kabine, halihazırdaki kralın ya da tahtın varisinin hemcinsi bir partnerle evlenmesi halinde tacını bırakması gerektiğini düşünmüyor" dedi.

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