Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi cinayet açıklaması: O kadar ayrıntıya girmem

Siyasi cinayetler işlenebileceği iddiasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, spesifik bir isme tehdit duyumu olup olmadığı sorusuna "O kadar ayrıntıya girmem" cevabını verdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet kaygım var" sözleri siyasetin gündeminde.

AK Partili kurmaylar Kılıçdaroğlu'na "Elindeki bilgileri savcılıkla paylaş" davetinde bulunurken, CHP liderinden o çağrıya yanıt geldi.

"Savcıların Erdoğan'dan bilgi almaları lazım"

Kılıçdaroğlu, "Normalde savcılıkların süratli bir şekilde Erdoğan'dan bilgi almaları lazım. 'Daha bu iyi günleriniz, daha başınıza şunlar gelecek' diyor. 'Bunların başına ne gelecek?' diye sormaları lazım. Bunu ben söylemiyorum, sıradan bir vatandaş da söylemiyor. Devletin en tepesindeki ve devletin bütün kadrolarına hakim kişi söylüyor" dedi.

Spesifik birine tehdit duyumu var mı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında kürsüsünden değinmediği konuyu gazetecilerle yaptığı kameralara kapalı görüşmede değerlendirdi. Spesifik bir isme tehdit duyumu olup olmadığı sorusuna "O kadar ayrıntıya girmem" cevabını veren Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Seçimin gerçekleşmemesi yönünde bir kaygınız var mı?" sorusuna ise kaygısının olmadığını ve seçimin gerçekleşeceği yanıtını verdi.