BIST 1.430
DOLAR 9,05
EURO 10,46
ALTIN 514,90
HABER /  EKONOMİ
ADV İstediğin iPhone'u Kirala

13 Ekim altın fiyatları! Yükseliş sürüyor altının gram fiyatı 513 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
13 Ekim altın fiyatları! Yükseliş sürüyor altının gram fiyatı 513 lira seviyesinden işlem görüyor

Altın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandı. Güne yükselişle başlayan gram altın şu sıralar 513 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın da 840 lira oldu.

Abone ol

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 511,8 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 840 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından,  kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 512,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3.430 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pastırma sıcağı ne zaman 2021 hangi ayda başlıyor?
Pastırma sıcağı ne zaman 2021 hangi ayda başlıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi cinayet açıklaması: O kadar ayrıntıya girmem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi cinayet açıklaması: O kadar ayrıntıya girmem
Binlerce kanser hastasına umut ışığı doğdu! Tümörler tamamen yok oldu
Binlerce kanser hastasına umut ışığı doğdu! Tümörler tamamen yok oldu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kürt sorunu' çıkışı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kürt sorunu' çıkışı
Domates üreticide 13 TL markette 23 TL: Artık herkes tarafından normalleşti
Domates üreticide 13 TL markette 23 TL: Artık herkes tarafından normalleşti
İstanbul’da 'kısa mesafe' yolcu almayan taksicilere ceza yağdı
İstanbul’da 'kısa mesafe' yolcu almayan taksicilere ceza yağdı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yardımcı kaynak' açıklaması: Kesinlikle almasınlar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yardımcı kaynak' açıklaması: Kesinlikle almasınlar
Fiyatları yüzde 50 artan konutta talep karşılanamıyor
Fiyatları yüzde 50 artan konutta talep karşılanamıyor
Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden
Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden
Masumlar Apartmanı Okşan kim oynuyor gerçek adı nedir?
Masumlar Apartmanı Okşan kim oynuyor gerçek adı nedir?