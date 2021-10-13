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Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden

Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden

Garanti BBVA, Londra merkezli ekonomi dergisi Global Economics tarafından geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası ödülüne layık görüldü.

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Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadele konularında aldıkları inisiyatifler ve yenilikçi finansman modelleriyle, 15 yıldan fazla süredir, Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olduklarını kaydetti.

Sürdürülebilir kalkınmaya bugüne kadar 51 milyar TL’yi aşan kaynakla katkı sağladıklarını vurgulayan Edin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2014 yılından bu yana, proje finansmanı portföyümüzün karbondan arındırılması amacıyla finansman sağladığımız yeni enerji üretim projelerinin tamamı yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşuyor. Bu yıl yenilenebilir enerjiye olan desteğimizi bir adım öteye taşıyarak finans sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi taahhüt ettik.

Ayrıca Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda net sıfır banka olma yolunda küresel trendleri takip ederek sektörümüz adına çok daha büyük bir taahhütte bulunup Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den katılan ilk ve tek banka olduk. Bu taahhüt kapsamında portföyümüzü en geç 2050 yılına kadar net sıfır karbon yapma doğrultusunda stratejiler geliştireceğiz.

Son olarak Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA iş birliği yaparak deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçirdik. Sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiğimiz uygulamalarla pek çok farklı endekste ve uluslararası platformda yer alıyoruz. Başarılarımızı her yıl artırarak yeni ödüller kazanıyor ve sektördeki paydaşlarımıza öncülük ediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve yatırım konusundaki hedeflerimizi korumaya ve her yıl daha iddialı hedefler koymaya devam edeceğiz”

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