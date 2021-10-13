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Fahrettin Koca 3. doz için çağrıyı yaptı! Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!

Fahrettin Koca 3. doz için çağrıyı yaptı! Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı Turkovac ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 3. doz aşılama için Turkovac'a yönlendirdi.

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Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3'üncü doz için yerli aşı çağrısı yaptı:

"Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli!"

Gençleri uyarmıştı

Koca bu sabah yaptığı paylaşımda genç vakalara dikkat çekerek, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi. 

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