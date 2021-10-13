Fahrettin Koca 3. doz için çağrıyı yaptı! Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı Turkovac ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 3. doz aşılama için Turkovac'a yönlendirdi.

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Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3'üncü doz için yerli aşı çağrısı yaptı:

"Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli!"

Gençleri uyarmıştı

Koca bu sabah yaptığı paylaşımda genç vakalara dikkat çekerek, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.