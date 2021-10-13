Dolar kuru 9 lira euro 10 liranın üstüne çıktı! Artık döviz alana kimlik soruluyor

Dolar ve euro kuru rekor üstüne rekor kırarken artık döviz satışında kimlik sorma dönemi başladı. Resmi Gazetede yayımlanan 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'e göre döviz bürolarından döviz alımlarında kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi. Kapalıçarşı'da kararın uygulanmaya başladığı öğrenildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da tanımlanan yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'e göre B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alnında düzenlemeler yapıldı.

Tebliğe göre döviz bürolarından yapılan alım satım işlemlerinde müşterinin kimlik, pasaport veya vergi numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kaydının yapılması zorunlu hale geldi. Kapalıçarşı'da kararın uygulanmaya başladığı öğrenildi.

Ödenmiş sermaye şartı artırıldı

Tebliğle A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak. Asgari ödenmiş sermaye tutarı her bir yetkili müessese için belirlenen bu tutarlar ile şubesi bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 2 milyon TL'nin toplamından oluşacak.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin tam metni için tıklayınız...