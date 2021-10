Tekirdağ'da gelinini öldürüp testereyle parçalara ayırdı! Kayınpeder bakın neden öldürmüş

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi Adsız'ın (65), tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat Adsız'ı (31) bıçaklayarak öldürdükten sonra kollarını ve bacaklarını, testere ile parçalara ayırdığı ortaya çıktı. İfadesinde Fehmi Adsız, gelininin, torunlarını sürekli dövdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi. 2 çocuk annesi Ayat Adsız’ın doğum günü sonrası paylaşımı yürekleri dağladı.

Abone ol

Çerkezköy’de İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak’taki bir apartmanda dün gece Fehmi Adsız, aynı evde birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ı, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Adsız, genç kadının vücudunu parçalara ayırdı. Bir süre sonra eve gelen Fehmi Adsız'ın eşi Seher Adsız, kanları fark edip, kocasına ne olduğunu sordu. Eşinden, gelinini öldürdüğünü öğrenen Seher Adsız, polise haber verdi.



Adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı aramada, Ayat Adsız'ın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı banyodaki çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu. Ayat Adsız'a ait ceset parçaları otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, Fehmi Adsız ise gözaltına alındı. Yapılan incelemede Fehmi Adsız'ın, gelinini bıçaklayarak öldürdükten sonra vücudunu testereyle parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Adsız'ın gelininin iki kol ve iki bacağını testere ile kestikten sonra poşetler içinde bahçedeki otomobilin bagajına koyduğu, vücudunun diğer kısmını da evin banyosunda tuttuğu ve bu kısımları kesemeden, eşinin eve geldiği belirlendi.







"Sende hiç vicdan yok mu, neden ağlatıyorsun?"

Dün, eşi, 2 torunu ve gelini ile gezmeye çıktığını belirten Fehmi Adsız, bir süre sona eşinden torunlarını gezdirmesini istediğini, kendisinin de gelinin alarak eve döndüğünü ve öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Fehmi Adsız "Olay günü eşim ve torunumla oğlumu servise bırakmaya gittik. Ayat ve diğer torunum evde kaldı. Bir süre sonra geldik. Eşim ve torunum dışarıda kaldı. Ben ise eve çıktım. Ayat kapıyı açtı ve diğer torunumu uyutmak için odasına gitti. Ben de üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra torunumun ağladığını duydum. Odaya gittim ve ‘Sende hiç vicdan yok mu, neden ağlatıyorsun?’ dedim. O da 'Benim çocuğum ne istersem yaparım' diyerek bana bağırdı ve hakaretler etti. Ardından odadan çıktı ve banyoya girdi. Ben de artık bana yapılan hakaretlere dayanamadım ve torunlarımı da eziyetten kurtarmak için öldürmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.







"İki ayağını diz kapağından ve kolunu kestim"

Fehmi Adsız ifadesinin devamında "Mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla bıçakladım. Hareketsiz kalınca öldüğünü anladım. Önce polisi arayıp olayı anlatmak istedim. Ancak cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm. Evdeki takım çantasından demir testereyi alarak iki ayağını diz kapağından ve kolunu kestim. Ardından banyoda çöp poşetine ardından da çöp kovasına koydum. Üzerimi değiştirdikten sonra da kesilen uzuvları çöp torbasıyla arabanın bagajına indirdim. Eve geldikten sonra vücudunun diğer parçalarını poşete koymaya çalıştım. Bu sırada eşim geldi ve olayı öğrendi. Karşı komşuya giderek yardım istedi ve gelen polis beni gözaltına aldı. Eşim gelmeseydi götürüp bir yere atacaktım. Çok pişmanım." dedi.







Çocuklar korumaya alındı

Olayın ardından babaanne Seher Adsız ile 2 torunu koruma altına alındı. Seher Adsız Kadın Sığınma Evi'ne, çocuklar da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak yuvaya yerleştirildi.







Son paylaşımı yürekleri dağladı

Ayat, kendi anadiliyle yaptığı paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım: ‘Mutlu musun?’ Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var. Mutluluğum, neşem, oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30’una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil." ifadelerini kullandı.







"Sadece onu ilk sıradan çıkardım"

Sözlerinin devamında Ayat "Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30. yaş günün kutlu olsun" dedi.