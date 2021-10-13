Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti

"22 yıllık eşim 22 Ağustos’tan beri kayıp" diyerek Esra Erol'da programına başvuran Mustafa Yoldaşer günler sonra bulduğu eşi ile stüdyoda kavuştu. Yoldaşer'in eşinin iddiaları güne damgasını vurdu.

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Gülşen Yoldaşer eşinin kendisine şiddet uyguladığını, saçlarını kazıdığını, yatağın altında baltayla uyuduğunu iddia etti. Eşinin kendisine 1 TL para yatırdığını söyleyen Gülşen Yoldaşer açıklama kısmına da kendisini tehdit ettiğini söyledi ve bunu da canlı yayında ispatladı.

Dekontu ekranda gören herkes anlık şok yaşadı. Üstelik bunu birkaç defa göndererek açıklama kısmında mesaj attığını itiraf etti.

"Beni her yerden engellemişti"

Mustafa Yoldaşer, “Evet 1 TL göndererek banka dekontuyla açıklama kısmında mesaj gönderiyordum. Çünkü eşim beni her yerden engellemişti. Ancak bu yolla ulaşabiliyordum. Daha fazla mesaj gönderebilmek için 1 TL olarak gönderebiliyordum” dedi.

Bunun üzerine Esra Erol "Yıllardır bu programı yapıyorum. Böylesini ne duydum, ne gördüm” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.