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Trendyol indirimleri 2021 başladı mı kaç gün sürecek?

Trendyol indirimleri 2021 başladı mı kaç gün sürecek?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği büyük Trendyol indirimi başladı. 12 Ekim'de başlayan Trednyol indirimleri 3 gün sürecek ve 15 Ekim'de sona erecek. Online ve mobil uygulama üzerinden alışveriş yapacak olanlar binlerce üründe büyük indirim fırsatlarından yararlanacak. Peki, Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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En çok tercih edilen ve Türkiye'nin en büyük online alışveriş olan Trendyol'da büyük ekim indirimi başladı. Ekim ayı içerisinde uygulanacak olan Trendyol Büyük Ekim indirimleri nelerdir? Peki, Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından birisi olan Trendyol yine bir indirim kampanyası ile gündeme bomba gibi düştü. Trendyol tarafından Büyük Ekim İndirimleri tüm müşterilerin kullanımına sunulacak. Binlerce ürün Büyük Ekim indirim günlerinde müşterilere dev indirimlerle satılacak.

Trendyol'un Ekim ayı indirim kampanyasına Büyük Ekim ismi verildi. Bu kampanya kapsamında müşteriler binlerce ürünü dev indirimlerle satın alabilecekler. İhtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılamak isteyenler Trendyol Büyük Ekim indirimini büyük bir heyecanla bekleme başladı. Teknoloji ürünlerinden süper market ürünlerine, elektronik ürünlerinden giyim ürünlerine, tekstil ürünlerinden mobilyaya kadar çok geniş çaplı indirimler yapılacak.

Trendyol büyük ekim indirimi ne zaman: Trendyol'un uygun fiyata alışveriş imkanını müşterilere vereceği Büyük Ekim indirimi ile alakalı olarak büyük bir merak yaşanıyor. İnsanlar Büyük Ekim indiriminin ne zaman yapılacağını ve indirim günlerini öğrenmek istiyorlar. Trendyol tarafından yağılan açıklamaya göre Büyük Ekim indirim kampanyası 12 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında olacak. Bu tarihlerde trendyol'da piyasanın oldukça altında fiyatlarla alışveriş yapılabilecek.

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