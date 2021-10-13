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Tezgahta bolluk yaşandı! Omega üç deposu ucuzladı: Fiyatı 15 TL'ye düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tezgahta bolluk yaşandı! Omega üç deposu ucuzladı: Fiyatı 15 TL'ye düştü

Balıkçı tezgâhlarında kilosu daha önce 30 lira olan sardalyanın fiyatı 15 liraya geriledi. Ucuzlayan sardalya hem tezgâhları, hem sofraları şenlendirdi.

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Bursa'da Tuz Pazarı’ndaki balık tezgâhlarında fiyatlar ucuzladı. Omega deposu olarak bilinen mevsim balığı sardalyanın fiyatı geriledi. Bu durum dar gelirlileri sevindirdi. Satışların artması ise balıkçıların yüzünü güldürdü. Geçen hafta 30 liraya satılan sardalyanın kilosu 15 liraya kadar düştü. Ucuzlayan sardalya, vatandaşlar tarafından büyük rağbet gördü.

Fiyatların uygunluğu sebebiyle satışların iyi olduğunu belirten balıkçı Erdoğan Nalçacı, ‘’Balık çok iyi bir omega üç kaynağı. Hem ucuz, hem de sağlıklı bir gıda. Sardalyanın en güzel dönemine girdik. Fiyatlar makul seviyede. Tezgâhta en çok rağbet gören balık sardalya oldu. Dolayısıyla vatandaşlar daha çok tercih ediyor. Herkes bol bol balık yiyecek’’ dedi.

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