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Koray Aydın duyurdu! İYİ Parti’de istifa depremi: Seçilmeyecekler listesi hazırlamıştı

Koray Aydın duyurdu! İYİ Parti’de istifa depremi: Seçilmeyecekler listesi hazırlamıştı

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu partideki görevinden istifa etti.

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İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Hocaoğlu, her zaman İYİ Parti'nin emrinde ve hizmetinde olacağını söyledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Hocaoğlu'nun görevi bıraktığını, "Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İYİ Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.

Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Hocaoğlu, "Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim" ifadelerine yer verdi. 4 yıllık partinin 3. il başkanı olan Hocaoğlu, partisinin geçen yıl yapılan büyük kongresinde aralarında Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Aytunç Çıray gibi isimlerin de bulunduğu 10 kişilik "seçilmeyecekler" listesi hazırlayıp delegelere dağıtmakla gündeme gelmişti.

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