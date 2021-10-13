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Bakan Koca uyardı İstanbul Valisi Yerlikaya verileri paylaştı! 18 yaş altında durum fena

Bakan Koca uyardı İstanbul Valisi Yerlikaya verileri paylaştı! 18 yaş altında durum fena

Sağlık Bakanı Koca'nın yatışı yapılan genç hastalara dikkat çektiği paylaşımının ardından İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 18 yaş altı aşı olan genç sayılarıyla ilgili çarpıcı veriler geldi. Yerlikaya 18 yaş altı gençlerde aşılamanın 1. dozda henüz yarı yarıya olduğunu söyledi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul genelindeki genç ve yaşlı aşılamalarına dikkat çekti. Yerlikaya verileri paylaştı:

"65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz %91.6 2.doz %89.7 3.doz % 74 Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!

18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz %50,1 2.doz %32.9 Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda genç hastalara dikkat çekerek, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi. 

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