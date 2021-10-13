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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gözler Fahrettin Koca'da

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gözler Fahrettin Koca'da

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanıyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.

Aşılamanın arttırılması...

Aşılama çalışmaları da toplantının gündeminde olacak. Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

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