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Twitter da çöktü! Twitter'a neden girilemiyor? Twitter'a erişim sorunu

Twitter da çöktü! Twitter'a neden girilemiyor? Twitter'a erişim sorunu

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın ardından sosyal medya platformu Twitter'da da erişim problemi yaşanmıştı. Son Dakika haberine göre Twitter'da anlık olarak yine erişim sorunu yaşandı.

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4 Ekim akşamı saat 18.00 sonrasında dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram’a erişilememişti. Bu platformların çöküşüyle kullanıcılar, Twitter’a akın etmişti. Ancak bir süre sonra Twitter'da da sorunlar baş göstermişti. 

Twitter'da yeni erişim sıkıntısı

13 Ekim sabah saatlerinde dünya genelinde birçok Twitter kullanıcısı erişim sıkıntısı yaşadı. Bununla birlikte Tweet’lerin altındaki yanıtlar görüntülenmiyor. Kısa süreli sorunun ardından Twitter, konu hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı.

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