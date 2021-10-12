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Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan, Mahmut Tanal'ın paylaşımına yanıt

Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan, Mahmut Tanal'ın paylaşımına yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından paylaşımına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" paylaşımına, Bakan Kasapoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan cevap: Yetişkinlerin de kullanımına açık

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi:

“Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz.”

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