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Fransız siyasetçiden skandal Abdullah Öcalan paylaşımı

Fransız siyasetçiden skandal Abdullah Öcalan paylaşımı

Fransız siyasetçi Pierre Laurent, Twitter'den paylaştığı mesajda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.

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AVRUPA'da sosyalist ve komünist partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Solu Partisinin başkan yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent, sosyal medya hesabı Twitter'den bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti.

"Türkiye'de 22 yıldır tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı bu akşam unutmayalım" diyen Laurent, teröristbaşını 'Kürk halkının lideri' olarak tanımladı ve 'Öcalan'a şimdi özgürlük' ifadesini kullandı.

Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.

Gazeteci Öznur Küçüker Sirene, Paris Senatörü'ne Fransa'nın PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatarak paylaşımın utanç verici olduğunu söyledi. Sirene ayrıca yazılanların Kürt halkına da bir hakaret olduğunu belirtti.

Başka bir kullanıcı da "Abdullah Öcalan teröristtir. Türkiye'de 40 bin masum insanın ölümüne neden olan ve öğretmeni, mühendisi, doktoru, erkeği, kadını, bebeği, çocuğu vahşice öldüren terör örgütünün başıdır" dedi.

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