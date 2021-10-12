Şanlıurfa'da baba ve oğlu otomobilde silahlı saldırıya uğradı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırıda Bedih Zenciroğlu (48) öldü, yanındaki oğlu İbrahim Zenciroğlu (22) ise ağır yaralandı.

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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesi Dağyanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Bedih Zenciroğlu'nun (48) kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobilin lastiklerine aracın önünün kesildiği başka bir otomobilden ateş açıldı. Ateş nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Zenciroğlu, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi.

Bu sırada plakası öğrenilmeyen otomobildeki kişiler tüfekle Zenciroğlu'nun aracına ateş açmaya başladı. Saldırıda otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken olayı gören sürücüler ise jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekibi olay yerindeki kontrolünde Bedih Zenciroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Zenciroğlu (22) ise Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.