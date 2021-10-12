BIST 1.416
DOLAR 9,04
EURO 10,45
ALTIN 513,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Ordu'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış: Yeni doğmuş gibi oldum

Ordu'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış: Yeni doğmuş gibi oldum

ORDU’nun Fatsa Belediyesi’nde gören yapan temizlik görevlisi Şükrü Yıldız, görev esnasında kaldırımda bulduğu altın bileziğin sahibine ulaşarak, kendisine teslim edilmesini sağladı. Temizlik görevlisi Yıldız, yaptığı davranışla örnek oldu.

Abone ol

Fatsa ilçesi Mustafa Kemal paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba caddesi üzerinde cadde temizliği görevini yapan Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Şükrü Yıldız, süpürme işlemi yaparken kaldırımda bir kutu buldu. Kutuyu kontrol ettiğinde içerisinde altın bilezik olduğunu fark eden Şükrü Yıldız, bulduğu bileziği saha sorumlusu şefine verdi. Saha sorumlusu Uğur Erol temizlik görevlisi Şükrü Yıldız'dan aldığı altın bileziği belediye zabıtasına götürerek tutanakla teslim etti.

Belediye zabıta ekipleri, üzerinde ismi yazılan altın bileziğin sahibinin Dursun Kazel isimli vatandaş olduğunu tespit etti ve Dursun Kazel’e telefonla belediyeye davet etti. Dursun Kazel, altın bileziği teslim aldıktan sonra emanetini kendisine teslim edenlere teşekkür ederek, “Sabah saatlerinde kuyumcuya gidip bir kaç çeyrek altına bozdurup yerine bilezik almıştım. Dışarı çıktığımda Elimdeki fazla zannettiğim poşeti çöpe attığımda bilezik kutusu olan poşeti yere düşürdüğümü fark etmemişim. Daha sonra bileziği kaybettiğimi anladığımda aynı mevki ye gittim, bir süre kaldırım ve çöp kutusu çevresinde poşeti aradım ama bir türlü bulamadım. Öğlen saatlerine doğru altın bileziğin bulunduğu haberini alınca çok mutlu oldum. İyi kalpli belediye temizlik görevlilerine canı gönülden teşekkür ederim” dedi.


“Bileziğin sahibinin bulunmasına çok sevindim”
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Şükrü Yıldız ise sabah saat 06.00 sıralarında mıntıka temizliğine başladıklarını ifade ederek, “Kaldırımda temizlik yaparken çöp kovası doluydu. Çöpü boşaltırken bir bilezik kutusu buldum ve ‘bir bakayım’ dedim. Salladığımda dolu olduğunu fark ettim. Kutuyu açtım içerisinde bilezik vardı ve isim de yazıyordu. Sonra bizim çavuşun yanına gittim kendisine altın bulduğumu söyleyerek ona teslim ettim. Çavuşumuz da belediyeyi aradı ve Zabıta Müdürlüğü’ne götürerek bileziği teslim etti. Ben de mutlu oldum, biz çalışırken yerde bulduklarımızı kontrol ediyoruz altın olsun, çanta olsun bakıyoruz. Değerli eşyası varsa belediyeye götürüyoruz teslim ediyoruz. Bulunan eşya sahibine ulaşıyor. Bileziğin sahibi bulunduğunda çok sevindim, yeni doğmuş gibi oldum” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Ankara Büyülelçiliği'nden Türkiye'ye taziye! PKK/YPG'nin ise hiç adı geçmedi!
ABD Ankara Büyülelçiliği'nden Türkiye'ye taziye! PKK/YPG'nin ise hiç adı geçmedi!
Edirne'de sel kabusu! Halk belediyeye isyan etti: Venedik gibi su geliyor
Edirne'de sel kabusu! Halk belediyeye isyan etti: Venedik gibi su geliyor
İzmirliler bu tarihe dikkat! Grev kararı alındı: Tramvay metro kontak kapatıyor
İzmirliler bu tarihe dikkat! Grev kararı alındı: Tramvay metro kontak kapatıyor
ABD'de Covid geçiren kişinin aşı olmama davası tartışma yarattı! Kim haklı bu konuşuluyor!
ABD'de Covid geçiren kişinin aşı olmama davası tartışma yarattı! Kim haklı bu konuşuluyor!
Rize Valisi duyurdu! Kovid-19 vaka sayılarında normale dönülüyor
Rize Valisi duyurdu! Kovid-19 vaka sayılarında normale dönülüyor
Erzurum'da feci olay! 2 yaşındaki çocuk tandıra düştü: Vücudu yandı
Erzurum'da feci olay! 2 yaşındaki çocuk tandıra düştü: Vücudu yandı
Platonik aşk cinayeti davasında komşusu anlattı: Son nefesinde annemin yanında olayım
Platonik aşk cinayeti davasında komşusu anlattı: Son nefesinde annemin yanında olayım
Facebook ve Gmail çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor
Facebook ve Gmail çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor
Mersin'de babasının doğum gününde can verdi! Ölümün cezası bakın kaç TL
Mersin'de babasının doğum gününde can verdi! Ölümün cezası bakın kaç TL
DYK ne demek hangi sınıflar DYK kurslarına katılacak 2021?
DYK ne demek hangi sınıflar DYK kurslarına katılacak 2021?