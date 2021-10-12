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ABD Ankara Büyülelçiliği'nden Türkiye'ye taziye! PKK/YPG'nin ise hiç adı geçmedi!

ABD Ankara Büyülelçiliği'nden Türkiye'ye taziye! PKK/YPG'nin ise hiç adı geçmedi!

ABD'nin Ankara Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de şehit olan güvenlik güçleri için taziye mesajı yayınladı. Mesajda saldırıyı yapan PKK/YPG'den ise hiç söz edilmedi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Karkamış'taki saldırıya yönelik "Karkamış'ta Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, "Suriye'de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz." dedi.

Ne olmuştu?

SURİYE’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu iki özel harekat polisi şehit olmuş, 2 polis de yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit olmuştu.

Devriye görevini yapan polis özel harekat timinin bulunduğu zırhlı araca Suriye'nin Mera kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

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