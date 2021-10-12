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Bir Başka Güzel jürisi Bige Daruga Çalışkan kimdir ne iş yapıyor?

Bir Başka Güzel jürisi Bige Daruga Çalışkan kimdir ne iş yapıyor?

Show TV ekranlarında yayınlanan yeni moda yarışması Bir Başka Güzel'in jüri koltuğuna oturan isimlerinden biri de Bige Daruga Çalışkan oldu. Peki Bir Başka Güzel’in jüri üyesi olan Bige Daruga Çalışkan kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor ve evli mi?

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Bir Başka Güzel moda yarışması Show TV ekranlarında ilgiyle takip ediliyor. İki takımın yarıştığı moda yarışmasının jüri koltuğuna oturan isimlerinden biri de  Bige Daruga Çalışkan oldu. Sivri yorumları ile dikkat çeken Bige Daruga Çalışkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi? 

Bir Başka Güzel yarışmasının jüri üyelerinden biri Bige Daruga Çalışkan oldu. Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş de yayıncı olarak görev alan Bige Daruga Çalışkan iş dünyasının tanıdık simalarından biri. Üç çocuk annesi ola Bige Dura Çalışkan, kariyerinde başarılarıyla adından söz ettiriyor.

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