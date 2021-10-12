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Avrupa Birliği 60 bin gence Avrupa seyahati için bilet hediye edecek

Avrupa Birliği 60 bin gence Avrupa seyahati için bilet hediye edecek

AB, 18-20 yaş arasındaki 60 bin gence gelecek yıl Avrupa genelinde kullanabilecekleri ücretsiz tren seyahati hediye edecek.

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Avrupa Birliği'nin 'DiscoverEU' (Avrupa'yı keşfet) programı kapsamında 18-20 yaş arasındaki 60 bin kişiye hediye edeceği biletle, Avrupalı gençler 2022-2023 sezonunda 30 güne kadar ücretsiz tren seyahati yapabilecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle program bu yıl daha fazla önem atfedildi. Amaç, pandemi nedeniyle zor süreç geçiren ve gezme fırsatları olmayan gençlerin Avrupa'yı tanımasını ve ufkunu genişletmesini sağlamak.

Avrupa Yaşam Tarzı Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, "Geçtiğimiz 18 ay boyunca gençlerimiz gerçek bir dayanışma ruhu içindeydi. Hayatlarının değerli ve belirleyici anlarını feda ettiler. Komisyonun bugün 60.000 tren geçişi ile Avrupa'da bir hareketlilik patlaması sunmasından memnunum" dedi.

Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel ise şunları söyledi:

“60.000 gence kıtamızın zenginliğini keşfetme şansı vermek için DiscoverEU'nun bu yeni turunu açmaktan çok mutluyum. DiscoverEU, 2022'yi Avrupa Gençlik Yılı olarak belirleyen Komisyonun ruhuna uygun olarak, gençlerin trene binmesi, ufuklarını genişletmesi, deneyimlerini zenginleştirmesi ve seyahat ederken diğer Avrupalılarla tanışması için yeni fırsatlarla her zamankinden daha güçlü şekilde geri döndü."
Başvurular, 1 Temmuz 2001 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan genç Avrupalılara açık. Ancak pandemi nedeniyle bu yıl istisnai olarak, 19 ve 20 yaşındakiler de programa başvurabilecek.

1 yıl geçerliliği olan tren kartlarıyla Mart 2022 ile Şubat 2023 arasında seyahat edilebilecek.

İlk kez Haziran 2018'de hayata geçirilen DiscoverEU projesi, Kovid salgını nedeniyle bu sene daha fazla etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

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