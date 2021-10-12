BIST 1.419
DOLAR 9,01
EURO 10,41
ALTIN 510,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Şeytanın bile aklına gelmez! İstanbul'da taksicinin 400 dolar bahanesi 'yok artık' dedirtti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şeytanın bile aklına gelmez! İstanbul'da taksicinin 400 dolar bahanesi 'yok artık' dedirtti

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin "Anadolu yakasına geçmek için vize lazım" diyerek bir yabancı profesörü dolandırıldığını öne sürdü.

Abone ol

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısında, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan gündem dışı söz aldı.  Özkan yaptığı konuşma sırasında 'bir taksiciden duydum' diyerek bir taksicinin yabancı bir profesörü dolandırdığını öne sürdü.  

İbrahim Özkan, "Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor." dedi.


"Yaptırım yok"
Sözlerini sürdüren Özkan "Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım" diye konuştu

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı
Foto Galeri Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 973 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 973 kişi hayatını kaybetti
Kırklareli'de feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi
Kırklareli'de feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de teklif: Türkiye olarak talibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de teklif: Türkiye olarak talibiz
Küresel kahve krizi Türkiye'yi de vurdu! Stok paniği zamlar kapıda! 500 kilo isteyene 100 kilo gidiyor
Küresel kahve krizi Türkiye'yi de vurdu! Stok paniği zamlar kapıda! 500 kilo isteyene 100 kilo gidiyor
Adıyaman'da eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vurdu!
Adıyaman'da eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vurdu!
Afyon'da okul servisi kazasında şoför yargılandı! 5 öğrenci ölmüştü
Afyon'da okul servisi kazasında şoför yargılandı! 5 öğrenci ölmüştü
Kemal Kılıçdaroğlu 'masum insanlar' dedi sordu Demirtaş neden hapishanede
Kemal Kılıçdaroğlu 'masum insanlar' dedi sordu Demirtaş neden hapishanede
Zülfü Livaneli aslen nereli kaç yaşında eşi Ülker Livaneli kimdir?
Zülfü Livaneli aslen nereli kaç yaşında eşi Ülker Livaneli kimdir?
Dolar 9.04'ü görerek rekor kırdı! İslam Memiş'ten dolar 9.55 lira, gram altın 560 lira olabilir tahmini geldi
Dolar 9.04'ü görerek rekor kırdı! İslam Memiş'ten dolar 9.55 lira, gram altın 560 lira olabilir tahmini geldi
Koronavirüste yeni tehlike! Kan pıhtısı hafif belirtileri olan hastalarda da gelişebilir
Koronavirüste yeni tehlike! Kan pıhtısı hafif belirtileri olan hastalarda da gelişebilir