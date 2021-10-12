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Adıyaman'da eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vurdu!

Adıyaman'da eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vurdu!

ADIYAMAN'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten E.'yi boş arazide kovalayıp av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Mesut E., adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut E., kendisinden boşanmak isteyen bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce 2 çocuk annesi Ayten E. kaçmaya başladı, Mesut E. de peşine düştü. Mesut E., boş arazide Ayten E.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polisin çalışmasıyla Mesut E. yakalanarak gözaltına alındı. Mesut E., emniyetteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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