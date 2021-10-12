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Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 973 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 973 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 973 kişinin hayatını kaybetmesi ile salgının başından bu yana en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

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Rusya'da korona virüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saate 28 bin 190 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 7 milyon 832 bin 964'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 973 kişi hayatını kaybederken, günlük ölüm sayısında bir kez daha rekor seviyeye ulaşıldı. Ayrıca ülkede 7 gün üst üste 900'den fazla can kaybı kayıtlara geçti.

Toplam can kaybı sayısı 218 bin 345'e ulaştı. Rusya'da Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 20 bin 706 artarak 6 milyon 894 bin 285'e yükseldi. Ülke genelinde şu anda 720 bin 334 aktif vaka bulunuyor.

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