Dolar 9.04'ü görerek rekor kırdı! İslam Memiş'ten dolar 9.55 lira, gram altın 560 lira olabilir tahmini geldi

Dolar dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından 9.04 lirayı görerek tarihinin en yüksek zirvesine çıktı. Dolar 9 liranın üzerinde seyretmeye devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dolar için kısa vadede 915-9.25 lira tahmini geldi. Gram altın için de 560 lira seviyelerine hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

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Dolar dün akşam 9 lira seviyesinin üzerini görmesinin ardından bugün de 9.04 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar şu anda serbest piyasada 9 lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bundan sonra doların düşebileceği en dip seviyenin 8.80 lira olduğunu belirtip "Dolarda 9 ila 10 lira aralığında bir yön haritası var artık önümüzde" dedi. İşte İslam Memiş'in canlı yayındaki o tahminleri...

- Dolarda bundan sonraki en iyimser rakam kar satışlarıyla 8.80 lira… Kısa vadede 9.15 devamında 9.25 seviyesine kadar yıl sonuna kadar yükseliş trendi beklemeye devam edeceğim.

9 liranın altına her sarkma alım fırsatıdır

- Doların bütün gelişmekte olan ülkelerde değer artışlarını devam ettireceğe benziyor. O yüzden dolar 9 lira seviyesinin altına sarkmalarda yatırımcılar bunu bir fırsat olarak görmeli.

- Dolarda 9 ila 10 lira aralığında bir yön haritası var artık önümüzde. Dolar bu bant aralığında bu sürecini devam ettirecek dolar. Çok çok iyimser tahminlerde tekrar 8.80 lira seviyesine çok agresif yükselişlerde ise 9.15 ile 9.25 lira seviyeleri var.

2022'in ilk çeyreğinde 9.55 liraya kadar çıkabilir

- 2022’nin ilk çeyreğinde 9.55 lira seviyesine kadar devam edecek bir trendden bahsediyorum. O yüzden 9 liranın altındaki seviyeler çok da alıcı olmayabilir.

- Dolar kurundaki bu yükselişler diğer tüm yabancı para birimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Euro kuru 10.45 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişler yine devam edecek.

Gram altında yıl sonuna kadar 560 lirayı görebiliriz

- Gram altın fiyatı Haziran ayından bu yana tekrar yeni bir trendini belirledi kendine ve 510 lira seviyelerine geldi. Gram altında fiyat aralığımız 515-520 lira aralığı. Ama yıl sonuna kadar gram altın fiyatında yeni zirveler görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. 540 lira seviyesindeki ataklarda 560 lira seviyesi gündeme gelebilir.

Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç lira? Saat 14:20 itibariyle serbest piyasada altın fiyatları şöyle oldu. Gram altın 510 liradan işlem görürken, çeyrek altın 833 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 3 bin 430 liradan satılırken, yarım altının satış fiyatı ise bin 667 lira seviyelerinde. Ata altını 3 bin 477 liradan, 22 ayar bilezik gram ise 465 liradan satılıyor. Altının onsu ise bin 763 dolardan satışılıyor.

Gümüş yakın bir tarihte 7 liranın üzerine çıkacak...

- Gümüşün gram fiyatında da aynı şekilde 6.50 lira seviyesi yukarı yönlü test ediliyor ve yakın bir tarihte 7 lira seviyesinin üzerinde bir fiyat görmemiz mümkün olacaktır.

- Altın ve gümüşün ons fiyatındaki geri çekilmeler çok kalıcı olmayabilir.

Merkez Bankası faiz indireceğinin sinyalini verdi

- Gözlerimiz Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz indirimi kararında olacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirecek mi? Ki öyle bir beklenti hakim şu anda. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis’teki sunumunda bunun sinyalini verdi ve piyasalar bunu fiyatlamaya başladı.