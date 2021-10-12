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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara İlahiyat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 66 yaşında ölen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, "İsmet arkadaşımızla yaklaşık 40 yıllık bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hiç sapma yapmadık, hep el ele, omuz omuza gönül gönüle bu yolda yürüdük. İşaret yayınlarıyla hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini, fikir hayatında özellikle de bunları işaret eden bir kardeşim olarak bu yolda omuz omuza yürüdük. Yol ve dava arkadaşımız oldu. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan ismet kardeşimiz bu ilahi emre itibaren ismet arkadaşımızı hak yolculuğunu uğurluyoruz. Ailesine ve camiasına sabırlar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diliyoruz" dedi.

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