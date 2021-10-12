Telefonla ulaşamadı! Antalya'da eve gidince dünyası başına yıkıldı

ANTALYA’da gecekonduda tek başına yaşayan arkadaşına cep telefonundan ulaşamayan kadın, adrese gittiğinde kapı girişinde arkadaşının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay karşısında büyük üzüntü yaşayan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

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Olay, Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6328 Sokak üzerinde bulunan gecekonduda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Cihan Durbayık'a (63) cep telefonundan ulaşamayan Dilek B., adrese geldiğinde arkadaşını kapı girişinde hareketsiz halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.



Arkadaşının öldüğünü öğrenen kadın ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Şahsın kapısına bırakılan yemekleri ve ekmeği almadığı görüldü. Kalp rahatsızlıkları olduğu öğrenilen adamın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.