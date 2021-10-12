Oruç Reis'e yapılan suçlamalara MSB'den haritalı yanıt! Yunanistan'a mı uyuluyor?

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX ile Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerine uygun hareket edildiği iddialarına açıklama geldi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX'e ilişkin gerçek dışı değerlendirilmelerde bulunulduğu belirtilerek, "'Mavi Vatan'ımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerde, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX'e ilişkin gerçek dışı ve yanıltıcı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında; Akdeniz'de 'Oruç Reis', Karadeniz'de 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemileri, 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri ile 'Denar-2' gemisi tarafından sondaj faaliyetlerinin Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının refakat ve kontrolünde devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşmasıyla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel ve teknik gereklilikler ile ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Mersin Körfezi'nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır.

Saha incelendiğinde; ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir. 'Mavi Vatan'daki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır.

'Mavi Vatan'ımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir."