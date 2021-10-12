Ece Vahapoğlu kaç yaşında kiminle evli eşi Cihan Alpay kimdir?

Yazar, sunucu ve yoga eğitmeni olan Ece Vahapoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Bugün FOX'taki Çağla Şikel'in programına katılan Ece Vahapoğlu merak edildi. 43 yaşında olan Ece Vahapoğlu aslen İstanbullu. 2018 yılında Cihan Alpay ile evlenen Ece Vahapoğlu'nun Efe Alpay adında bir oğlu var.

Abone ol

Kariyeri ve başarılıları ile merak edilen isimlerden biri de Ece Vahapoğlu oldu. Sunuculuk, yazarlık gibi yeteneklerinin yanı sıra yoga eğitmeni olan Ece Vahapoğlu 43 yaşında ve Cihan Alpay ile evli. Efe Alpar adında bir oğlu olan Vahapoğlu hakkında meral edilenler...

Ece Vahapoğlu 1978’de İstanbul’da dünyaya geldi. İşletme okuduğu The American University of Rome’u 2000 yılında birincilikle bitirdi. Fransa IEHEI’de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. 2001 yılında JC Derneği tarafından “Türkiye’nin En Başarılı Genci” seçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı’na katıldı.

Çok satanlar listelerinde yer alan yedi kişisel gelişim kitabı, bir romanı, Sağlıklı Yaşam ve Spor üzerine dört kitabı var. İlk kitabı 23 yaşındayken yayınlandı. Milliyet, Sabah, Akşam, Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı. Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca moderatörlük ve sunuculuk yapıyor. Kendi web sitesinin yanı sıra CEO Life Dergisi’nde yazıyor.

Spor, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Göbekli Tepe tanıtım projesinin koordinatörlüğünü yürüttü. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri veriyor. Fitness, pilates, yoga ve koşu ile ilgili spor etkinliklerinde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu’ndan sertifikalı Wellness ve Yoga Eğitmenliği’nin yanı sıra Hamile ve Çocuk Yogası Eğitmenliği uzmanlık alanları arasında yer alıyor.