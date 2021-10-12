Hamile öğretmen öğrenciyle ilişkiye girdi! Videoya çekince olanlar oldu

ABD yaşayan 41 yaşındaki hamile öğretmen Heiry Calvi, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Bu anları video kayda alması nedeniyle tutuklanan öğretmen cezaevine gönderildi.

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ABD'nin Florida eyaletindeki okulda görevli olan 41 yaşındaki öğretmen Heiry Calvi, 8 aylık hamile olduğu sırada, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Öğretmen, ilişkiye girmesinin yanı sıra bu anları da kayıt altında aldı. Öğrencinin verdiği ifadelerin ardından ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının ilişki anlarını izlediklerini söyledi.



Öğretmen hakkındaki suçlamalar bunlarla sınırlı değil. Daha önce öğrencilere kötü davrandığı için hakkında çok sayıda şikayet bulunan öğretmenin, bir defa da okula silahla geldiği iddia edildi. Ayrıca öğretmenin bebeğinin babasının kim olduğu açıklanmadı.



Tecavüz iddiasını reddetti

Öğretmenin ilişkiye girdiği öğrencinin ifadeleri de paylaşıldı. Buna göre öğrenci, öğretmenin kendisine tecavüz etmediğini ve ilişkide kendi rızası olduğunu dile getirdi. Ancak yine de eyalet yasalarına göre 15 yaşındaki bir insanla ilişkiye girmek yasak. Şu an hapiste bulunan öğretmenin serbest kalması için 19 bin dolar kefalet istendi.